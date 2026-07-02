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أخبار
المؤتمر نت - الإنذار المبكر يحذّر من البحر

الإنذار المبكر يحذّر من البحر

المؤتمرنت -
الإنذار المبكر يحذّر من البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هبوب رياح على السواحل الجنوبية والشرقية وخليج عدن، تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هبوب رياح معتدلة السرعة في السواحل الجنوبية والشرقيـة، وقوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عـدن، تتراوح سرعتها بين 20 -40 عقدة.

ونبه المركز مرتادي البحر، باتباع إرشادات مصلحة خفر السواحل، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة، والتأكد من وجود منقذ محترف بالقرب من الشاطئ خاصة للأطفال والمبتدئين.

كما نبه الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عـدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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