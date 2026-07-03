المؤتمرنت -

تقلبات الطقس مستمرة… احذروا

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، والمحويت، وغرب صنعاء وجنوب عمران.



فيما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، وغرب صعدة، وريمة، والبيضاء ومرتفعات لحج وأبين وأجزاء من سواحل المهرة وسهل تهامة وأرخبيل سقطرى.



وأشار المركز إلى طقس حار إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية .



ونبه من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.



كما نبه من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.