الأحد, 05-يوليو-2026 الساعة: 02:29 ص - آخر تحديث: 12:58 ص (58: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقالات بن عطا لما انجزه بن حبتور من مجموعة الأعمال الكاملة
محمد الجوهري
النِّظامُ الرَّسميُّ العربيُّ امتدادٌ وجوديٌّ لمشروعِ الكيانِ وحارسُهُ الأمينُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تصدت لتشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي صباح اليوم، حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي

القوات المسلحة تحذّر العدو السعودي

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تحذّر العدو السعودي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تصدت لتشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي صباح اليوم، حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنه وفي صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة الـ 5:20 صباحًا خرق تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصار ظالم لما يقرب من 11 عامًا، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته.

وحذّرت القوات المسلحة، العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا وأنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.

وأضافت" لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار".. داعية أبناء الشعب اليمني العزيز إلى مواصلة النفير العام والجهوزية القتالية".

وأكدت القوات المسلحة، جاهزيتها بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن الشعب العزيز وإخراج المحتلين.

وشدّدت على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، مضيفة "نشيد ونثمن بإجلال وتقدير موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي".

وأكد البيان استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن الشعب اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: نقص فيتامين د يرفع خطر السرطان
علوم وتقنية: رحلة الدماغ بعد ترك القهوة!
فنون ومنوعات: تدهور مفاجئ في صحة فضل شاكر
اقتصاد: بورصة مسقط تستعيد مكاسبها
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين بفنزويلا
علوم وتقنية: هذا النظام الغذائي يعزّز صحّة الأمعاء!
ثقافة: نقابة الأردن تشطب عضوية 21 فناناً
مجتمع مدني: "القاتل الصامت".. وتحذير!
رياضة: الشعب يعتلي الصدارة واليرموك يتألق
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73090
أخبار: أمطار وسيول.. قد تضرب هذه المناطق
رياضة: كولومبيا تكمل عقد ثمن نهائي المونديال
رياضة: الأرجنتين تتأهل والرأس الأخضر تودع
علوم وتقنية: لماذا نفقد الشهيّة خلال الطقس الحارّ؟
فنون ومنوعات: صفية العمري: اعتزال الفن "موت"
رياضة: مصر تصنع التاريخ وتبلغ دور الـ16
عربي ودولي: توغل إسرائيلي بوادي الرقاد بريف درعا
اقتصاد: الذهب يرتفع أكثر من 1%
رياضة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
اقتصاد: انخفاض أسعار الغذاء العالمية في يونيو
أخبار: أبو راس: اليمن يدخل مرحلة جديدة
عربي ودولي: 13 مستوطنة جديدة في قلب الضفة
أخبار: الجوبي يكشف موعد بداية فصل الخريف
رياضة: تعادل الاتحاد وفحمان وفوز الوحدة
أخبار: تقلبات الطقس مستمرة… احذروا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026