المؤتمرنت -

القوات المسلحة تحذّر العدو السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تصدت لتشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي صباح اليوم، حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنه وفي صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة الـ 5:20 صباحًا خرق تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصار ظالم لما يقرب من 11 عامًا، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته.



وحذّرت القوات المسلحة، العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا وأنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.



وأضافت" لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار".. داعية أبناء الشعب اليمني العزيز إلى مواصلة النفير العام والجهوزية القتالية".



وأكدت القوات المسلحة، جاهزيتها بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن الشعب العزيز وإخراج المحتلين.



وشدّدت على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، مضيفة "نشيد ونثمن بإجلال وتقدير موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي".



وأكد البيان استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن الشعب اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.