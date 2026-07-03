المؤتمرنت -

إستعدّوا لأمطار طوفانيّة.. الجوبي يكشف موعد بداية "الخريف"

كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن موعد بداية فصل الخريف وهطول الأمطار الغزيرة في اليمن.



وأكد الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أن "الثلاثاء المقبل 7 يوليو 2026، هو أول أيام الخريف (موسم الأمطار حسب مناخ اليمن)، وبداية صلم ثاني وهو المقصود بالمثل: من صلم ما ظلم يعني بالأمطار".



وأشار الجوبي إلى أن "يوم الاثنين 6 يوليو هو اليوم 60 والأخير في موسم الجحر".



الجدير ذكره أن الصلم صلمان، صلم جحر ومدته أسبوع، وصلم خريف ومدته أسبوع، ومجموع الصلم 14 يوماً، وفقاً للفلكي الجوبي.