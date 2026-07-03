المؤتمرنت -

نائب وزير الخارجية: اليمن يدخل مرحلة جديدة لكسر الحصار

أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، بدور الجمهورية الإسلامية في إيران بكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي محل تقدير واعتزاز الشعب اليمني وتعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



وقال نائب وزير الخارجية، "شهدت الأجواء اليمنية اليوم مشهداً يُجسد أنموذجين متناقضين في المنطقة الأول، تمثل في طائرة مدنية لنقل المرضى والجرحى والحالات الإنسانية ووفود رسمية والثاني، تمثل في طائرات حربية تحمل القنابل والصواريخ لقتل اليمنيين وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية، ولا شك في أن الشعب اليمني سيقرأ هاتين الرسالتين جيداً ويبني عليهما مواقفه في المستقبل".



وأضاف "وفي الجهة المقابلة كان أنموذج الثبات اليمني والصمود والإقتدار العسكري والجاهزية القتالية العالية وتدشين مرحلة جديدة من إنتزاع الحقوق وكسر يد المعتدي السعودي والبدء بالخطوات الأولى لإنها الحصار وردع العدوان".



وأكد نائب وزير الخارجية أن على النظام السعودي الرخيص، أن يعي أن يمن اليوم أقوى بقوة الله من يمن الأمس، ومعاناة الشعب اليمني آن لها أن تنتهي مهما كان الثمن وكانت حجم الأحداث ومستوى التطورات.



وأضاف "ما حصل اليوم من إختراق للأجواء اليمنية من قبل الطيران الحربي لنظام آل سعود يثبت مستوى حقارة هذا النظام وأنه أداة قذرة لأسياده الصهاينة".



وأعرب أبوراس في ختام تصريحه مجدداً عن تقدير الشعب اليمني العالي للجمهورية الإسلامية في إيران على المبادرة الإنسانية والمواقف الإيمانية في كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي ونقل المرضى والجرحى والعالقين في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها الأمة الإسلامية.