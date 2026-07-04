المؤتمرنت -

أمطار وسيول.. قد تضرب هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وحجة والمحويت.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من محافظات صعدة، وعمران وصنعاء.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.