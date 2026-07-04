المؤتمرنت -

الشريف يعزي الشيخ أحمد سند بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد يحيى عايض سند، رئيس فرع المؤتمر في مديرية كحلان الشرف بمحافظة حجة، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشيخ أحمد سند وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وآل سند كافة بهذا المصاب؛ سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميعاً الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".