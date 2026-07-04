المؤتمرنت -

لبنان يعلن ارتفاع ضحايا العدوان

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى أكثر من 16500 شهيد وجريح.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أنها أحصت شهيدين و3 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم، إلى 4 آلاف و303 شهداء، و12 ألفا و202 مصاب.



وكان لبنان والكيان الإسرائيلي قد وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.