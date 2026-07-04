المؤتمرنت -

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة

واصل المستوطنون، اليوم، وبحماية قوات الاحتلال، اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة.



ففي جنين، شمال الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون صباح اليوم قرية أم التوت، وهاجموا تجمعات للمواطنين. وفي سلفيت، أغلق مستوطنون الطريق بين بلدتي رافات ودير بلوط غرب المدينة، وسط أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين.



وصباح اليوم، هاجم مستوطنون خلة الحمص جنوب بلدة يطا، بحماية قوات الاحتلال. وأفاد شهود عيان بأنّ المستوطنين هاجموا خلة الحمص جنوب الخليل، واعتدوا على عائلة اعبيد المصري، ما أدى إلى إصابة مواطنين برضوض وحالات اختناق جراء رَشّهما بغاز الفلفل.



وأضاف الشهود أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سمير اعبيد، الذي أصيب خلال هجوم المستوطنين، إلى جانب ناشطين من المتضامنين الأجانب الذين يساندون الأهالي في المنطقة.



واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدداً من المواطنين، بينهم مصاب، في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، جنوبي الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقالت منظمة البيدر الحقوقية إنّ قوات الاحتلال احتجزت عدداً من المواطنين، بينهم مصاب جراء اعتداء سابق نفذه مستوطنون، في منطقة خلة الحمص التابعة لمسافر يطا.



وأوضحت أنّ ذلك يأتي في ظل استمرار الاعتداءات والإجراءات التي تستهدف سكان التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا.



وفي شرق طوباس، أصيب عدد من المواطنين خلال هجوم شنه مستوطنون على تجمعات المواطنين في المنطقة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، ما استدعى نقل المصابين لتلقي العلاج.



وفي إذنا، غرب الخليل، هاجم مستوطنون المواطنين في البلدة واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وسط حالة من التوتر في المنطقة.



وفي رام الله، هاجم مستوطنون قرية أم صفا شمال شرق رام الله، واعتدوا على عدد من المواطنين.



وشهدت قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله، مساء أمس، هجمة للمستوطنين أصيب فيها مواطنون بجروح عدة، فيما واصلت جماعات المستوطنين صباح اليوم وجودها في محيط القرية.



حماس: تصاعد إرهاب المستوطنين يكشف مدى الوحشية والإجرام

إلى ذلك، قال القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، إنّ تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وما حدث من اعتداء على المتضامنين الأجانب بين بلدتي ترمسعيا وأبو فلاح شمال شرق رام الله، يكشف مدى الوحشية والإجرام اللذين وصلت إليهما هذه القطعان المنفلتة، التي تتجاوز بأفعالها كل القيم الإنسانية والأخلاقية.



وشدد شديد، في تصريح له، اليوم، على أنّ الهجمات المتصاعدة في الضفة تأتي ضمن سياسة منظمة، في إطار مشروع يستهدف فرض التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وكسر إرادة الصمود الفلسطيني، وهو ما لن يناله الاحتلال مهما أوغل في بطشه وجرائمه.



وأكد أنّ "إرهاب المستوطنين، مهما تصاعد، لن ينجح في كسر إرادة شعبنا أو فرض واقع استيطاني أو تغيير هوية أرضنا الفلسطينية".



وأشار إلى أنّ "وحدة الموقف، والتمسك بالأرض، وخيار المقاومة، هي الضامن لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه، والوقوف في وجه العدوان المتواصل".



وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أقرّ خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما حذرت محافظة القدس الفلسطينية من تداعيات هذه الخطوة جراء تقطيعها أوصال الضفة وعزل القدس.



وبحسب "القناة السابعة" العبرية، فإنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" صادق، على إقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة "بنيامين"، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة.



وأشارت القناة إلى أنّ المجلس الإقليمي "بنيامين" يعمل على إطلاق «الدفعة الأولى» من المستوطنات، وتشمل ما بين 4 و6 مواقع جديدة، باستثمارات تقدر بملايين الشواكل.