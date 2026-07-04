المؤتمرنت -

المغرب يصنع التاريخ.. الأسود إلى ربع النهائي

واصل منتخب المغرب صنع التاريخ ودوّن اسمه بأحرف من ذهب في كأس العالم 2026، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور ربع النهائي، بتغلّبه 3-0 على نظيره الكندي اليوم السبت في دور الـ16.



افتتح أوناحي التسجيل للمغرب عند الدقيقة 50 قبل أن يضاعف النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 82.



وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث لفريق المدرب محمد وهبي عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.



ويلعب منتخب "أسود الأطلس" في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي التي تقام في وقت لاحق.