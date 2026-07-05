المؤتمرنت -

فرنسا إلى ربع النهائي لملاقاة المغرب

ضربت فرنسا موعداً مع المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، إثر تغلبها على باراغواي العنيدة 1-0 فجر اليوم في دور الـ16.



وسجّل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف في البطولة بالتساوي في صدارة ترتيب الهدّافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما قلّص الفارق مع الأخير في قائمة الهدّافين التاريخيين لكأس العالم (20 مقابل 19).



ولم تكن المواجهة سهلة على فرنسا، لكنها حققت الأهم من خلال الفوز والتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026.



في المقابل، تودع باراغواي المونديال بعد أن فجرت مفاجأة بإقصاء ألمانيا في دور الـ32 بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وبعد أن قدمت أداءً قوياً أمام فرنسا.