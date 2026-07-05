المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هبوب رياح شديدة تؤدي إلى اضطراب البحر، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على السواحل الجنوبية والشرقية وحول أرخبيل سقطرى وخليج عـدن، تتراوح سرعتها بين 25 -45 عقدة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعـز، والضالع، وإب، وذمار، وريمة، وحجة، والمحويت وغرب كل من صنعاء، وعمران وصعدة ومرتفعات لحج وأبين.



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وفي خليـج عـدن من اضطراب البحر وارتفـاع المـوج ونصح بتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة واتباع إرشادات مصلحة خفر السواحل.



كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها .