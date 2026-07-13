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المؤتمر نت - النواب: قصف مطار صنعاء تصعيد وانتهاك للسيادة

النواب: قصف مطار صنعاء انتهاك للسيادة وتصعيد خطير

المؤتمرنت -
النواب: قصف مطار صنعاء انتهاك للسيادة وتصعيد خطير
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة استهداف النظام السعودي لمطار صنعاء الدولي. واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، استهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات، انتهاكًا للسيادة اليمنية وتصعيدًا خطيرًا لمسار السلام ومرحلة خفض التصعيد، ضاربًا عرض الحائط بكافة التزاماته تجاه استحقاقات الشعب اليمني.

وحمّل النظام السعودي عواقب عدوانه على اليمن، مشيرًا إلى أن تصعيده بدافع أمريكي وإسرائيلي هدفه إطالة أمد الحصار على مطارات وموانئ الشعب اليمني، والالتفاف على جهود السلام والتنصل عن تنفيذ خارطة الطريق وإصراره على حرمان آلاف المرضى والمسافرين اليمنين والطلاب من أبسط الحقوق المكفولة بكافة القوانين الدولية.

وعدّ مجلس النواب، استهداف المطارات والموانئ والأعيان المدينة، جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم النظام السعودي في اليمن، وخرقًا سافرًا للأجواء اليمنية وتشديد الحصار للتضيق على أبناء الشعب اليمني وزيادة معاناتهم.

ولفت البيان إلى أنه سبق لمجلس النواب دعوة برلمانات وأحرار العالم بتقديم النصح للنظام السعودي لمراجعة حساباته، إلا أنه تمادى في غيه أكثر وأصر واستكبر ولم يستمع لصوت العقل ولم يراع الحقوق الإنسانية مستمرًا في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق مقدرات الشعب اليمني.

وجدّد مجلس النواب، دعوته للبرلمانات العربية والإقليمية والدولية والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية المعنية وأحرار العالم بإدانة الجريمة والتنديد بها، مطالبًا بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ظالم منذ أكثر من عشر سنوات.

وحمّل النظام السعودي نتائج التصعيد وتجاوزه لمبادئ القانون الدولي والإنساني، مشيرًا إلى أن استهدافه اليوم لمطار صنعاء، يأتي في إطار مساعيه لاستمرار الحصار المفروض عليه ومحاولة فرض الوصاية على اليمن.








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