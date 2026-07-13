المؤتمرنت -

قصف يمني يستهدف مطار أبها الدولي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أنه وردًّا على العدوانِ السعوديِّ الإجراميِّ، نفذتِ القواتُ المسلحةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ أبها الدوليَّ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرة، مؤكدة أن العمليةُ حققت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.



وقالت"إصرارًا منَ العدوِّ السعوديِّ على مواصلةِ حصارِهِ الجائرِ على الشعبِ اليمنيِّ وفي تمامِ الساعةِ 1:54م منْ يومِنا هذا الاثنينِ، قامَ العدوُّ السعوديُّ بالعدوانِ السافرِ عبرَ طيرانِهِ الحربيِّ على مطارِ صنعاءَ الدوليِّ وذلكَ باستهدافِهِ بعددٍ منَ الغاراتِ بهدفِ إغلاقِهِ أمامَ الرحلاتِ الإنسانيةِ التي تقلُّ المرضى والعالقينَ منْ وإلى مطارِ صنعاءَ الدوليِّ وقدْ قامتِ القواتُ المسلحةُ بالاشتباكِ معَ طائراتِ العدوانِ للتصدي لهذا الهجومِ الغادرِ والجبانِ".



وأشار إلى أن العدوَّ السعوديَّ بقرارِهِ الأرعنِ بالهجومِ الظالمِ على مطارِ صنعاءَ الدوليِّ، يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ والعواقبِ الوخيمةِ حيالَ هذا العدوانِ الغاشمِ الذي يخدمُ العدوَّ الصهيونيَّ الأمريكيَّ وما يترتبُ عليهِ منْ تداعياتٍ.



وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها مصممةٌ على الموقفِ الحقِّ في دفعِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ الجائرِ على بلَدِنا محذرة، جميعَ شركاتِ الطيرانِ منَ العبورِ في أجواءِ المملكةِ السعوديةِ وأنَّ عليها أخذَ تحذيراتِنا على محملِ الجدِّ حتى رفعِ الحصارِ عنْ مطارِ صنعاءَ الدوليِّ.



وتقدّمت بالشكرِ الجزيلِ للجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيرانَ على مساعدتِها للجمهوريةِ اليمنيةِ في رفعِ الحصارِ الظالمِ عنْ مطارِ صنعاءَ الدوليِّ وتسييرِها الرحلاتِ الإنسانيةَ منْ وإلى مطارِ صنعاءَ.