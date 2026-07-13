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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي قايد سراج

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي سراج

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي سراج
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي قايد سراج الخميسي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية خيران المحرق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ مبخوت علي قايد سراج وإخوانه وآل سراج كافة في مديرية خيران المحرق محافظة حجة بهذا المصاب.

وأشاد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وجهوده الكبيرة في إصلاح ذات البين وخدمة السلم المجتمعي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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