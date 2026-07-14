المؤتمرنت -

نائب وزير الخارجية يخاطب المجتمع الدولي

وجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد ابو رأس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عُممت على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وعلى وزراء خارجية الدول العربية بشأن عدوان النظام السعودي على مطار صنعاء الدولي.



وأكد نائب وزير الخارجية في الرسالة، أن عدوان النظام السعودي على مطار صنعاء يُعد امتدادًا لعدوانه المستمر على اليمن الذي بدأه باستهداف المطار نفسه في مارس 2015م.



وتطرق إلى مماطلة النظام السعودي في تنفيذ خارطة الطريق التي تمت بوساطة عُمانية ورفضه لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي وحلحلة بقية الملفات الإنسانية والوفاء باستحقاقات السلام.



وحمّل أبو راس، النظام السعودي كامل المسؤولية نتيجة العدوان، وما سيترتب عليه من تداعيات، مؤكداً حتمية الرد ورفع الحصار المفروض مطار صنعاء الدولي.