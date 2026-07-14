المؤتمرنت -

عدوان جديد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" فجر الثلاثاء، شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، لليلة الثالثة على التوالي.



وأفادت "سينتكوم" في بيان، بأن الجيش الأمريكي سيواصل هذه الضربات لإلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز.



فيما قالت شبكة سي أن أن نقلا عن مسؤول أمريكي، إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية.



وكان ترمب أعلن في وقت سابق، أن "إيران ستتعرض لضربات قوية الليلة وغدا"، وذلك بعد ساعات من إعلانه إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز.



وأكد الرئيس الأمريكي أن العمليات ستستهدف أيضاً المنشآت النووية الإيرانية الواقعة تحت الجبال، متوعداً بتدميرها بالكامل، وقال: "سنقضي على بيكاكس ماونتن، قولوا ​للإيرانيين أن يكونوا مستعدين". متهماً طهران بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم التي أُبرمت مؤخراً بين البلدين.



وعقب تلك التصريحات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من الجزر الإيرانية الواقعة في الخليج، بينها جزيرتا كيش وقشم وجزيرة أبو موسى.



كما ذكرت أن انفجارات "عنيفة" سُمعت في مدينة كنارك قرابة منتصف ليل الاثنين بتوقيت طهران، مشيرة أيضاً إلى ورود تقارير عن انفجارات في جزيرة لارك ومدينة تشابهار.



في المقابل، أعلن الجيش الإيراني، أنه استهدف بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت.



وأضاف: "استهدفنا بصواريخ كروز سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية".



وتابع: "ضرباتنا الدفاعية ستتواصل ردا على الاعتداءات وبما يتناسب مع مستوى الأعمال العدائية التي يرتكبها العدو".



وطالت الضربات الأمريكية خلال اليومين الماضيين مواقع في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، وطالت منظومات للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، ومواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومنشآت بحرية ومينائية، إضافة إلى بنى تحتية مدنية ومرافئ صيد ومناطق قريبة من محطة بوشهر النووية، من دون إصابة المحطة نفسها.



بدوره، يردّ الجانب الإيراني على الهجمات المتواصلة، حيث يستهدف المنشآت والمرافق العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في دول المنطقة.