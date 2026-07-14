المؤتمرنت -

الأمطار مستمرّة... احذروا السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت، وحجة، وصنعاء، وعمران وصعدة وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات البيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة وهضبة حضرموت.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجـد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.



كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.