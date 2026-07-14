المؤتمرنت -

73233 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و233 شهيدا و173 ألفا و707 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت الوزارة في بيان، أن شهيدين و21 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مبينة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1110 والإصابات إلى 3599، فيما جرى انتشال 800 جثمان.



وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.