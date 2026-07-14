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المؤتمر نت - كشف المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، أن نحو 700 مريض فشل كلوي يصارعون يومياً من أجل البقاء، نتيجة استمرار منع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية

700 مريض كلى في غزة يواجهون الموت

المؤتمرنت -
700 مريض كلى في غزة يواجهون الموت
كشف المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، أن نحو 700 مريض فشل كلوي يصارعون يومياً من أجل البقاء، نتيجة استمرار منع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية، ونقص مادة بيكربونات الصوديوم.

وقال البرش، في كلمةٍ له خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مرضى الفشل الكلوي، أن المرضى كانوا يتلقون ثلاث جلسات أسبوعيا لمدة أربع ساعات، قبل أن تُخفض إلى جلستين أسبوعيا لا تتجاوز مدة الواحدة منهما ثلاث ساعات، وهو ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت للتعبير عن رفضهم تقليص خدمات الغسيل الكلوي، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل

وأوضح البرش أن قطاع غزة كان يضم أكثر من 1400 مريض فشل كلوي قبل الحرب، توفي أكثر من نصفهم، ولم يتبقَّ سوى نحو 700 مريض يصارعون يومياً من أجل البقاء، نتيجة استمرار منع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية، ونقص مادة بيكربونات الصوديوم، وعدم توفر الهرمون المستخدم لعلاج فقر الدم وتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء لدى مرضى الكلى.

ولفت إلى أن استهداف الاحتلال البنية التحتية الصحية أدى إلى تدمير مراكز غسيل الكلى، كما تعرض المركز الذي أعيد تأهيله داخل مستشفى الشفاء لأضرار ونقص شديد في الإمكانات، ما حد من قدرته على العمل بصورة طبيعية وتقديم الخدمة للمرضى.

وأكد البرش أن مرضى الفشل الكلوي يواجهون كارثة إنسانية حقيقية، معتبرا أن ما يتعرضون له يمثل "إبادة جماعية صامتة" تستهدف المرضى والفئات الأكثر هشاشة، في ظل حرمانهم من العلاج المنقذ للحياة.

وطالب بفتح المعابر بشكل عاجل أمام سفر المرضى لتلقي العلاج، والسماح بإدخال الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد التشغيلية اللازمة لأجهزة غسيل الكلى، داعيا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى ممارسة ضغط جاد على إسرائيل لإنهاء القيود المفروضة على القطاع، محذراً من أن غزة تفقد مريضا تلو الآخر مع استمرار هذا الواقع.

وشدّد المشاركون في الوقفة على أن استمرار تراجع الخدمات الصحية يهدد بانهيار منظومة رعاية مرضى الكلى، داعين المجتمع الدولي والمنظمات الصحية إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط من أجل إدخال الإمدادات الطبية والوقود بشكل عاجل، بما يضمن استمرارية العلاج ويحمي حق المرضى في الحياة والرعاية الصحية.








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