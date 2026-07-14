المؤتمرنت -

"مقاتلة سعودية".. بيان جديد من القوات المسلحة

تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في محافظة البيضاء.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة أسقطت طائرة استطلاع نوع "وينق لونق 2"، تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد.



وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب، مجدّدًا التأكيد على جهوزية القوات المسلحة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء وسيادة اليمن ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه.