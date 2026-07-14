المؤتمرنت -

4324 شهيداً و32 ألف نازح في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و324 شهيداً و12 ألفا و221 جريحاً منذ 2 مارس الماضي.



وقال الوزارة، في بيان، إن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من مارس الماضي بلغت 4 آلاف و324 شهيدا و12 ألفا و221 جريحا.



وعلى صعيد التطورات الميدانية، نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان تزامنت مع تعرض البلدة لسقوط عدد من القذائف المدفعية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي المسير فوق العاصمة بيروت على علو منخفض.



وأقدم الجيش الإسرائيلي على التوغل في أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث عمد إلى تفجير عدد من المنازل فيها بالتزامن مع سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منطقة سدانة في بلدة كفرشوبا جنوبا.



في السياق، كشفت وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالسرايا الكبيرة، عن ارتفاع عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى 32,625 لبنانياً، والعائلات النازحة إلى 8,361 عائلة، مشيرة إلى أن عدد مراكز الإيواء المستمرة في العمل وصل 303.



كما أفادت الوحدة بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4,324، فيما بلغ عدد الجرحى 12,221.



يذكر أن هذه التطورات الميدانية تأتي وسط مساع دولية وأمريكية حثيثة لتثبيت مدرجات (اتفاق الإطار) الذي تم التوصل إليه في واشنطن الشهر الماضي.