الثلاثاء, 14-يوليو-2026 الساعة: 09:54 م - آخر تحديث: 09:46 م (46: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
(سِنتْكُوم) الأمريكيَّة.. مُؤامرةٌ قذرةٌ جديدةٌ تُحاكُ بِأَصَابِعَ عربِيَّةٍ مُتصهينة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة لمقال بن حبتور الموصوم بـ السيد علي خامنئي.. وداعاً يا شهيد الأمة
محمد الجوهري
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و324 شهيداً و12 ألفا و221 جريحاً منذ 2 مارس الماضي

4324 شهيداً و32 ألف نازح في لبنان

المؤتمرنت -
4324 شهيداً و32 ألف نازح في لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و324 شهيداً و12 ألفا و221 جريحاً منذ 2 مارس الماضي.

وقال الوزارة، في بيان، إن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من مارس الماضي بلغت 4 آلاف و324 شهيدا و12 ألفا و221 جريحا.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان تزامنت مع تعرض البلدة لسقوط عدد من القذائف المدفعية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي المسير فوق العاصمة بيروت على علو منخفض.

وأقدم الجيش الإسرائيلي على التوغل في أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث عمد إلى تفجير عدد من المنازل فيها بالتزامن مع سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منطقة سدانة في بلدة كفرشوبا جنوبا.

في السياق، كشفت وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالسرايا الكبيرة، عن ارتفاع عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى 32,625 لبنانياً، والعائلات النازحة إلى 8,361 عائلة، مشيرة إلى أن عدد مراكز الإيواء المستمرة في العمل وصل 303.

كما أفادت الوحدة بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4,324، فيما بلغ عدد الجرحى 12,221.

يذكر أن هذه التطورات الميدانية تأتي وسط مساع دولية وأمريكية حثيثة لتثبيت مدرجات (اتفاق الإطار) الذي تم التوصل إليه في واشنطن الشهر الماضي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب فوق 4000 دولار
اقتصاد: النفط يوسع مكاسبه
عربي ودولي: أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران
فنون ومنوعات: عمرو يوسف يُحيي "التهويدة"!
مجتمع مدني: نصائح للوقاية من احتشاء عضلة القلب
علوم وتقنية: طعام شائع يساعد على النوم!
أخبار: قصف يمني يستهدف مطار أبها الدولي
أخبار: النواب: قصف مطار صنعاء تصعيد وانتهاك للسيادة
أخبار: المؤتمر يدين استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء
رياضة: روما يُمدّد عقد ديبالا
رياضة: إسبانيا وفرنسا.. قمة أوروبية نارية غداً
عربي ودولي: إيران تدين الهجوم على مطار صنعاء
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي سراج
قضايا وآراء: (سِنتْكُوم) الأمريكيَّة.. مُؤامرةٌ قذرةٌ جديدةٌ تُحاكُ بِأَصَابِعَ عربِيَّةٍ مُتصهينة
اقتصاد: الذهب يهبط أكثر من 1%
عربي ودولي: ما إجمالي خسائر القطاع الزراعي في غزة؟
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا زلزالي فنزويلا
اقتصاد: تراجع الدولار أمام اليوان الصيني
أخبار: مركز حقوقي يمني يدين قصف مطار صنعاء
أخبار: عبد السلام: استهداف مطار صنعاء خرق للهدنة
أخبار: الخارجية: النظام السعودي أعلن الحرب على اليمن
أخبار: سريع: العدوان على مطار صنعاء لمن يمر دون رد
أخبار: عدوان سعودي يستهدف مطار صنعاء الدولي
علوم وتقنية: النعناع.. حليف الهضم وصحة الفم
مجتمع مدني: الفيروسات الأكثر تهديداً للبشر!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026