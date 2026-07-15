المؤتمرنت -

أمطار وعواصف.. احذروا الانهيارات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، وعمران، وحجة، وذمار، وإب، والضالع وريمة وأجزاء من سهل تهامة.



ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات المحويت، وصنعاء، وتعز، والبيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة وهضبة حضرموت.



ونبه المركز المواطنين من التواجـد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.



كما نبه من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.