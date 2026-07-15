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أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,246

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,246

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,246
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الأربعاء ، إلى 73,246 شهيدًا و 173,727 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان العدو الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 13 شهيداً و18 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الشهداء 12 شهيداً جدد، إضافة إلى شهيد واحد متأثراً بجراحه السابقة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,123، وإجمالي الإصابات 3,616، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 800.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








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