المؤتمرنت -

عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة

أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة الملاحية الجوية بشكل كامل، عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفته من قبل العدوان السعودي.



وأوضح الوزير قحيم أنه تم تأهيل مدرجي هبوط وإقلاع الطائرات بالمطار طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك بجهود وإشراف فريق هندسي وفني متخصص من المؤسسة العامة للطرق والجسور، وبمشاركة خبرات يمنية في الطيران المدني تابعة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بصنعاء.



وأشاد بالجهود الوطنية الحثيثة للفرق الفنية والهندسية التي باشرت العمل فوراً وأنجزته في الوقت المحدد، مستعرضاً الخطوات التنفيذية لأعمال الصيانة والتأهيل التي تمت بمتابعة حثيثة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.



وكان مطار صنعاء الدولي قد تعرض أمس الأول لغارات جوية من قبل العدوان السعودي الغاشم، أدت إلى تضرر مدرجاته، وهو ما اعتبره الوزير قحيم استهدافاً ممنهجاً ومتعمداً ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحيّد المنشآت المدنية.