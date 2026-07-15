المؤتمرنت -

الشعب يحلّق في الصدارة بفوز سابع

تابع فريق شعب حضرموت بدايته المثالية، وحقق فوزه السابع توالياً عندما تغلب على ضيفه هلال الحديدة 3 - 0، اليوم الأربعاء على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا في افتتاح الجولة الثامنة للدوري اليمني لكرة القدم.



سجل ثلاثية الشعب حيدر أسلم في الدقيقة 40، وناصر حميدة في الدقيقة 45+2، وصلاح سعيد في الدقيقة 83.



وبهذه النتيجة، رفع شعب حضرموت رصيده إلى 22 نقطة وأحكم قبضته على الصدارة بعد أن نجح في الحفاظ على سجل خالٍ من الهزائم، بينما تجمد رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.