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المؤتمر نت - نفى مصدر مسؤول بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي القومي قطر اليمن، البيان المزور المنسوب للحزب والذي نشرته بعض المواقع الإخبارية

حزب البعث ينفي بياناً مُزوَّراً نُسب إليه

المؤتمرنت -
حزب البعث ينفي بياناً مُزوَّراً نُسب إليه
نفى مصدر مسؤول بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي القومي قطر اليمن، البيان المزور المنسوب للحزب والذي نشرته بعض المواقع الإخبارية بتاريخ 13 يوليو 2026م.

واستغرب المصدر جرأة هذا الموقع على نشر بيان باسم الحزب دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للحزب وقيادته الشرعية المنتخبة من مؤتمر القطر الثالث ومقرها صنعاء عاصمة اليمن الواحد والموحد، مؤكداً أن البعث يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى توخي الصدق والالتزام بالمهنية وعدم نشر وتداول أي بيانات أو أخبار قبل التأكد من صحتها، ولكي لا تفقد مصداقيتها وتعرض نفسها للمساءلة القانونية.

وأكد أن البيان المنشور يندرج ضمن حالة الانتحال وامتداداً لسياسات القوى المعادية لليمن وشعبه المستهدفة استنساخ وتفريخ الأحزاب وتقسيمها على أساس شطري، لتثبيت مشروعها الخبيث في إعادة التشطير لليمن وتفتيت وحدته الوطنية.

واختتم المصدر بالقول: "نؤكد مجدداً بأن الحزب بقيادته وقواعده لم ولن يكون أبداً مع أي عدوان خارجي على سيادة اليمن واستقلاله، ولن يكون من دعاة الصراع والحرب الداخلية بين أبناء الشعب اليمني وتحويل اليمن إلى ساحة مفتوحة للحروب بالوكالة أو بالنيابة عن القوى الخارجية لتقاسم النفوذ والهيمنة الاستعمارية، ولن يكون إلا مع الوطن والشعب بثوابته، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته والدفاع عن سيادته واستقلاله ومع آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، داعياً الجميع للحوار الوطني الشامل والمستقل في سبيل تحقيق مصلحة الوطن والشعب".








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