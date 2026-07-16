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المؤتمر نت - أمطار ورياح.. وإلى محبي البحر: احذروا

أمطار ورياح وتحذير لمحبّي البحر

المؤتمرنت -
أمطار ورياح وتحذير لمحبّي البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول مزيد من الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وحجة، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات البيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت، والمهرة.

وأشار المركز إلى رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.

كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية وكذا من عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

ونبه أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر ورتفاع الموج.








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