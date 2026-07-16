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المؤتمر نت - "استهداف العدو لمحيط المستشفى".. بـيـان عـاجــل مـن صـنـعــاء

"استهداف العدو لمحيط المستشفى".. بـيـان عـاجــل مـن صـنـعــاء

المؤتمرنت -
"استهداف العدو لمحيط المستشفى".. بـيـان عـاجــل مـن صـنـعــاء
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الحرب الأمريكية المستمرة في الجمهورية الإسلامية في إيران.

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، استهداف العدو الأمريكي لمحيط مستشفى الشهيد بقائي للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز والذي اضطر السلطات الإيرانية إلى إخلائه حفاظاً على سلامة المرضى.

واعتبرت هذه الجريمة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاسيما إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949.

وأكد البيان، أن أيادي أمريكا ملطخة بدماء أطفال إيران، وأن هذه الجريمة هي إمتداد لجرائم أمريكا بحقهم ولاسيما مجزرة مدرسة ميناب الإبتدائية للبنات التي أسفرت عن إستشهاد أكثر من 165 طفلة.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، وكافة المنظمات الحقوقية، إلى إدانة هذه الجريمة الشنعاء، مؤكدة أن الصمت تجاه مثل هذه الجرائم هو من شجع أمريكا على الإستمرار في إرتكابها.

وشدّدت على أن من يتشدقون بحقوق الإنسان ينبغي عليهم رفع أصواتهم والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة.








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