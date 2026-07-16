المؤتمرنت -

73250 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73250 شهيدا و173751 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء، و28 إصابة.



وذكرت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,127 والإصابات إلى 3,643، بينما جرى انتشال 800 جثمان.



وأكدت أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وبالطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.