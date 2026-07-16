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المؤتمر نت - واصل فريق أهلي صنعاء توهانه عن سكة الانتصارات، ليخرج بتعادل إيجابي جديد أمام اليرموك 1-1، اليوم الخميس، على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن الجولة الثامنة للدوري اليمني

الأهلي يواصل التوهان وسلام ينتصر

المؤتمرنت -
الأهلي يواصل التوهان وسلام ينتصر
واصل فريق أهلي صنعاء توهانه عن سكة الانتصارات، ليخرج بتعادل إيجابي جديد أمام اليرموك 1-1، اليوم الخميس، على ملعب الظرافي بصنعاء ضمن الجولة الثامنة للدوري اليمني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن اليرموك من افتتاح التسجيل في الشوط الثاني بواسطة اللاعب شهاب عطاء، وأدرك التعادل للأهلي صقر الدربي.

وبهذا التعادل، رفع اليرموك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس "مؤقتاً" بفارق الأهداف عن أهلي صنعاء الذي يحتل المركز السادس "مؤقتاً".

وعلى الملعب الأولمبي بسيئون، حقق سلام الغرفة فوزه الثاني في الدوري بعد تغلبه بصعوبة على شباب البيضاء بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ثنائية السلام هاني برك إدريس ومحمد حسن الجابري، بينما أحرز هدف شباب البيضاء ياسين حسين الشرفي.

ورفع هذا الانتصار رصيد السلام إلى 6 نقاط متقدماً للمركز العاشر "مؤقتاً"، فيما تجمد رصيد شباب البيضاء عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وتتواصل غداً الجمعة مباريات الجولة، حيث يلتقي اتحاد إب وتضامن حضرموت على ملعب 22 مايو بإب، ويستضيف فحمان نظيره شعب حضرموت على ملعب مودية بأبين، ويحل العروبة ضيفاً على المكلا في ملعب الفقيد بارادم بالمكلا.








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