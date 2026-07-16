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المؤتمر نت - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يواصل خروقاته في غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، تزامناً مع عمليات توغل وإطلاق نار أدت إلى موجات نزوح جديدة.

وفي التفاصيل، استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، صباح اليوم.

وصباح اليوم أيضاً، استهدفت طائرات الاحتلال تجمعاً للمواطنين عند مفترق السنفور في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين.

وفي وقت سابق، نجحت طواقم الإسعاف في انتشال جثمان شهيد من حي الزيتون، بعد قصف إسرائيلي أدى إلى استشهاده وإصابة خمسة من أفراد أسرته.

كما توغلت دبابات الاحتلال باتجاه شارع صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ووضعت عدداً من المكعبات الإسمنتية الصفراء، وسط إطلاق نار كثيف أدى إلى وقوع إصابات، تمكنت طواقم الهلال الأحمر من نقل عدد منها، وإلى موجات نزوح بين سكان الحي.

وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في مناطق مختلفة من القطاع.

وكان ثلاثة فلسطينيين قد استشهدوا في دير البلح فجر أمس، فيما استشهد آخر متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف الشارع الثالث في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة قبل أسابيع.

كما دمرت طائرات الاحتلال، الليلة الماضية، أربعة منازل في غارات منفصلة وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفياتها استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء و28 إصابة.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر بلغت 1127 شهيداً، إضافة إلى 3643 جريحاً، فضلاً عن انتشال 800 شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 73.250 شهيداً و173.751 جريحاً.








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