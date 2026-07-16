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المؤتمر نت - تابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي

السياسي الأعلى: الرد على العدوان سيكون مماثلاً

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى: الرد على العدوان سيكون مماثلاً
تابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه، استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء، جريمة جديدة تُضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر، الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية في الحركة، والسفر، والعلاج، فضلاً عن التحكم بثرواته وتقييد وصول الغذاء والدواء، مما يضاعف من معاناة الشعب، في انتهاك صارخ للشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

واستنكر المجلس استمرار العدوان والحصار، محمّلًا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وتحمل عواقب استمراره.

وجدّد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلاً ومباشراً وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي "أيده الله" المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".

وشدّد المجلس السياسي الأعلى على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية، وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ، واستثمار ثرواته الوطنية، هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء على حساب كرامة اليمنيين.

ولفت إلى أن سياسة الوصاية والهيمنة التي يحاول النظام السعودي فرضها، ليست سوى خدمة مباشرة للمشروع الصهيوني، الأمريكي الرامي إلى إخضاع المنطقة برمتها، وتجريدها من عناصر قوتها، واستهداف القوى الحرة المناهضة لقوى الاستكبار.

ودعا المجلس أبناء الشعب اليمني الأبي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات إلى الخروج المليوني والمشرف غداً الجمعة في "جمعة التحذير والنفير"؛ استجابةً لدعوة قائد الثورة، ليسمعوا كل العالم رسالتهم البالغة بأن الشعب اليمني اختار الحرية والكرامة، وعازم على دحر العدوان وكسر الحصار مهما بلغت التحديات والتضحيات.

كما جدّد المجلس السياسي الأعلى عهده للشعب اليمني العزيز، ووفاءه لتضحياته العظيمة، بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان.








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