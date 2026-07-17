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المؤتمر نت - كشف عبدالله إبراهيم، نجل الفنان اليمني الكبير يحيى إبراهيم أن والده يتواجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية، مطالباً الجمهور بالدعاء له

الفنان يحيى إبراهيم في العناية المركزة

المؤتمرنت -
الفنان يحيى إبراهيم في العناية المركزة
كشف عبدالله إبراهيم، نجل الفنان اليمني الكبير يحيى إبراهيم أن والده يتواجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية، مطالباً الجمهور بالدعاء له.

ونشر عبدالله إبراهيم صورة لوالده عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "حبايب القلب الوالد الغالي يرقد الآن في العناية المركزة تحت الملاحظة".

وأضاف في منشوره: "اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقماً، وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين".

وتابع: "نسألكم من القلب ألا تنسوه من صالح دعائكم، فدعوة صادقة قد تكون سببًا في فرجٍ وشفاء".

بالمقابل، تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان اليمني مع المنشور، متمنين له الشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية بسلام.

ويحيى إبراهيم ممثل مسرحي وتلفزيوني، أشتهر بتقديم أعمال درامية لاقت صدىً واسعاً مثل مسلسلات "خلف الشمس"، "قد كان ما كان"، "شاهد عيان"، و"رماد الشوك". كما لمع نجمه في العديد من الأعمال الكوميدية والتاريخية الأخرى، ليصبح اسماً راسخاً في قلوب اليمنيين.








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