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أخبار
المؤتمر نت - أمطار غزيرة في هذه المناطق.. وتحذير!

أمطار غزيرة في هذه المناطق.. وتحذير!

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة في هذه المناطق.. وتحذير!
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وريمة، وذمار، وإب وتعز ومرتفعات سهل تهامة.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات صنعاء، والضالع، والبيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت، والمهرة.

وتُتوقع رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.

كما حذر سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية وعبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

وحذر أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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