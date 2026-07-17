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المؤتمر نت - حذّر وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي، دول العدوان وتحديداً العدو السعودي ومن يقف خلفه في فرض الحصار من أن هناك خيارات مفتوحة للقوات المسلحة

وزير الدفاع: جاهزون لكل الخيارات

المؤتمرنت -
وزير الدفاع: جاهزون لكل الخيارات
حذّر وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي، دول العدوان وتحديداً العدو السعودي ومن يقف خلفه في فرض الحصار من أن هناك خيارات مفتوحة للقوات المسلحة

وأكد اللواء العاطفي، جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أية توجيهات يصدرها السيد القائد إذا استمر الحصار على الشعب اليمني.

وقال "خياراتنا مفتوحة ولدينا جاهزية عالية في كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة وقد تم رفع مستوى الجاهزية تنفيذًا لتوجيهات القيادة خلال الأيام الماضية وباتت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المسلحة على استعداد كامل لتنفيذ أية توجيهات تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ".

وأضاف "على العدو أن يُدّرك أن الشعب اليمني بات لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات وأن اليمن الذي صمد خلال العشر سنوات الماضية وشهد لصموده العالم يستطيع بعون الله تعالى الصمود والانتصار خلال الفترة المقبلة".

وأشار اللواء العاطفي، إلى أن القيادة تُدّرك ما يعانيه الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار وأن مثل هذا الوضع لن يستمر.

وحيا وزير الدفاع كافة أبناء اليمن وعلى رأسهم مختلف القبائل على مواقفها الابية بانتصارها لمبادئها وقيمها ووقوفها الدائم في موقف الحق ورفضها كل التدخلات الأجنبية في بلادنا واستعدادها الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركة التحرير والاستقلال.

وتابع "إن هذا ليس غريبًا على أبناء القبائل".. مؤكدًا أن كافة أبناء الشعب اليمني متحدون ومتماسكون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب القيادة لانتزاع الحقوق وإيقاف تدخل السعودي في بلادنا.

واختتم الوزير العاطفي تصريحه بالقول "إن السعودي لا هدف له في اليمن إلا تنفيذ الأجندة الصهيونية والأمريكية وأن اليمن يستطيع النهوض اقتصاديًا في حال توقفت هذه التدخلات الأجنبية وأن السعودية أمامها خياران، إما رفع يدها عن اليمن وهذا ما سيحدث بفضل صمود شعبنا العظيم، وإما التوجه نحو التصعيد الشامل وهذا ما سيقابله اليمن العزيز ومن خلال يده الضاربة قواته المسلحة بالمثل، وستكون الخسارة للسعودية التي تعمل على تدمير اليمن، وهذا التدمير سيطالها عاجلًا أم آجلًا حتى تتوقف عن تدخلاتها في شؤون اليمن".








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