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المؤتمر نت - بعث الدكتور قاسم لبوزة، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة في وفاة القامة الوطنية

نائب رئيس المؤتمر يعزي برحيل اللواء يحيى الجايفي

المؤتمرنت -
نائب رئيس المؤتمر يعزي برحيل اللواء يحيى الجايفي
بعث الدكتور قاسم لبوزة، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة في وفاة القامة الوطنية والعسكرية الكبيرة، اللواء الركن يحيى مجاهد الجايفي.

وأشاد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، في البرقية التي بعثها إلى الإخوة صفوان، ووهبان، ومحمد طه الجايفي، وكافة آل الجايفي، بمناقب الفقيد، مؤكداً أن الوطن خسر برحيله أحد أبرز رجالاته العسكريين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والقوات المسلحة، وكان مثالاً للنزاهة والانضباط والشجاعة والإخلاص، وترك سجلاً حافلاً بالعطاء والمواقف الوطنية المشرفة.

وعبّر الدكتور قاسم لبوزة، باسمه ونيابةً عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.








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