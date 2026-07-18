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المؤتمر نت - استعدّوا للعاصفة.. واحذروا السيول

استعدّوا للعاصفة.. واحذروا السيول

المؤتمرنت -
استعدّوا للعاصفة.. واحذروا السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من عدة محافظات، والرياح النشطة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وعمران، وحجة وصعدة وسهل تهامة.

بينما قد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المهرة، وحضرموت، والبيضاء، ومرتفعات لحج، وأبين وشبوة.

ومن المحتمل استمرار الرياح نشطة إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق الجبلية.

وحذر كذلك من اضطراب البحر وارتفاع الموج على السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى.








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