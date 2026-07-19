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المؤتمر نت - غادر 86 فلسطينيا، بينهم مرضى ومرافقون، اليوم، غزة عبر معبر رفح البري، في إطار عملية إجلاء طبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية

مغادرة 86 مريضاً ومرافقاً معبر رفح

المؤتمرنت -
مغادرة 86 مريضاً ومرافقاً معبر رفح
غادر 86 فلسطينيا، بينهم مرضى ومرافقون، اليوم، غزة عبر معبر رفح البري، في إطار عملية إجلاء طبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية خارج القطاع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن العملية شملت 31 مريضا و55 مرافقا، بإجمالي 86 شخصا، وذلك ضمن جهود تنسيق تقودها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الجمعية أن طواقمها نقلت المرضى ومرافقيهم بسيارات الإسعاف من مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية إلى معبر رفح، تمهيدا لسفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأكدت أن مشاركتها في هذه العملية تأتي في إطار دورها الإنساني، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والضغط الشديد على المنظومة الطبية في قطاع غزة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت فتح معبر رفح بشكل جزئي مطلع فبراير 2026، حيث سمح بخروج المرضى والجرحى وعودة بعض الفلسطينيين، وفق شروط وإجراءات أمنية إسرائيلية، وذلك ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.








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