المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر: ابتعدوا عن هذه الأماكن

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، قد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تتحول نهاراً إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وريمة والمحويت.



وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، وعمران، وصنعاء، وذمار، والبيضاء، ولحج وأبين، وأجزاء من هضاب شبوة، وحضرموت والمهرة، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها.



ومن المتوقع أجواء حارة ورطبة غائمة جزئياً، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الشرقية وسهل تهامة، والرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 20 – 45 عقدة، بينما تكون الأجواء مغبرة نسبياً في السواحل الجنوبية.



وفي المناطق الصحراوية قد تكون الأجواء شديدة الحرارة صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صحارى محافظات المهرة، وحضرموت وشبوة والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.



وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الجبلية.



ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة واستخدام الهواتف المحمولة تجنباً لضربات الصواعق.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وحذر المركز أيضاً، المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.