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أخبار
المؤتمر نت - استشهد فادي حمد الله النعسان (17 عامًا) لاعب نادي المغير وأحد لاعبي منتخب الناشئين لكرة القدم

استشهاد لاعب منتخب الناشئين

المؤتمرنت -
استشهاد لاعب منتخب الناشئين
استشهد الفتى فادي حمد الله النعسان (17 عامًا) لاعب نادي المغير وأحد لاعبي منتخب الناشئين الفلسطيني لكرة القدم فرع الوسط، فجر السبت، متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرقي رام الله، بحسب بيان نشره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وذكر البيان أن الشهيد النعسان "أصيب قبل نحو أسبوع خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية، برصاصة في الفخذ من نوع متفجر أثناء هجوم للمستعمرين، واضطر الأطباء إلى بتر قدمه يوم الخميس الماضي، إلى أن أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته فجر اليوم".

وذكر الاتحاد أن "جثمان الشهيد تم تشييعه من قبل أبناء المغير إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية، وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع عليه، وجاب المشيعون شوارع القرية، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا".

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه باستشهاد فادي النعسان، يرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 1013 شهيداً، من بينهم 568 شهيداً من أسرة كرة القدم.








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