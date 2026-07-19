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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي إلى 16557 شهيداً وجريحاً

16557 شهيداً وجريحاً في لبنان منذ مارس

المؤتمرنت -
16557 شهيداً وجريحاً في لبنان منذ مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي إلى 16557 شهيداً وجريحاً.

وأكدت الوزارة في بيان، أنّ الحصيلة التراكمية للعدوان الموسّع منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى 4328 شهيداً و12229 جريحاً.

يأتي ذلك فيما يشهد الجنوب اللبناني سلسلة اعتداءات إسرائيلية على عدد من بلداته، من قصف إلى أعمال تفجير وتجريف تنفّذها قوات الاحتلال في عددٍ من القرى.

يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.








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