الإثنين, 20-يوليو-2026 الساعة: 12:38 ص - آخر تحديث: 12:01 ص (01: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية في مقال بن حبتور الموصوم بمؤامرة السنتكوم
محمد الجوهري
قائد يماني حكيم، وشعب يمني عظيم
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن المظلومية التي يعاني منها الشعب اليمني من قبل العدو السعودي لا مثيل لها في هذا الزمن

صنعاء: سننتزع حقوقنا من العدو بالقوة

المؤتمرنت -
صنعاء: سننتزع حقوقنا من العدو بالقوة
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن المظلومية التي يعاني منها الشعب اليمني من قبل العدو السعودي لا مثيل لها في هذا الزمن إلا ما يحصل في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أنه وطوال 12 سنة من العدوان والحصار من قبل النظام السعودي، حرصت صنعاء على التوضيح والتبيين للمجتمع الدولي ولكن لا حياة لمن تنادي.

وأشارت إلى أن المال السعودي والضغوط الأمريكية والإسرائيلية، أجهضت كل المساعي لإنهاء حالة المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب اليمني.

ولفت البيان إلى أن النظام السعودي حرص طوال السنوات الماضية على مصادرة سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية، مبينًا أن هذا النظام المجرم لا يفهم إلا لغة واحدة، وأن الحقوق المشروعة للشعب اليمني لن تستجدي منه بل ستنتزع بإذن الله.

كما أكدت وزارة الخارجية، أن على جميع دول المنطقة أن تقرأ المشهد القادم بإنصاف وبدون تأثر بالمال السعودي أو بضغوط أسياده الصهاينة، مشيرة إلى أن من أراد أن يجعل من نفسه أداة لقوى الشر والإجرام والطغيان، سيكون مصيره الحتمي الخسران.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: هل يُمكن أن تموت من الفرح؟!
عربي ودولي: توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة
فنون ومنوعات: سجن وصيفة ملكة جمال لبنان؟
قضايا وآراء: قراءة متأنية في مقال بن حبتور الموصوم بمؤامرة السنتكوم
رياضة: استشهاد لاعب منتخب الناشئين الفلسطيني
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: مغادرة 86 مريضاً ومرافقاً معبر رفح
عربي ودولي: 185 شهيداً وجريحاً بغزة في 24 ساعة
رياضة: إنجلترا تنتزع برونزية مونديال 2026
علوم وتقنية: الماء أثناء الطعام لا يكبح الشهية
مجتمع مدني: أضرار كتم العطس.. خطر يهدد الحياة
فنون ومنوعات: أزمة بين محمد إمام وأحمد العوضي
رياضة: نهائي الحلم.. إسبانيا والأرجنتين اليوم
عربي ودولي: الصومال: مقتل 25 عنصراً من "الشباب"
عربي ودولي: 4328 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
فنون ومنوعات: القبض على رجل أعمال شهير
قضايا وآراء: قائد يماني حكيم، وشعب يمني عظيم
رياضة: شباب مرخة يحجز مقعداً في دور الـ16
رياضة: السلبية تحسم مواجهة الوحدة والسد
عربي ودولي: مسؤول أممي: الحياة في غزة "جحيم"
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73269
أخبار: فلكي يمني يحذّر من أسبوع "عاصف"
عربي ودولي: ارتفاع جديد لحصيلة زلزالي فنزويلا
رياضة: فرنسا وإنجلترا الليلة.. "الثالث الحزين"
فنون ومنوعات: يحيى إبراهيم يغادر العناية المركزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026