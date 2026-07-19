المؤتمرنت -

صنعاء: سننتزع حقوقنا من العدو بالقوة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن المظلومية التي يعاني منها الشعب اليمني من قبل العدو السعودي لا مثيل لها في هذا الزمن إلا ما يحصل في قطاع غزة.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أنه وطوال 12 سنة من العدوان والحصار من قبل النظام السعودي، حرصت صنعاء على التوضيح والتبيين للمجتمع الدولي ولكن لا حياة لمن تنادي.



وأشارت إلى أن المال السعودي والضغوط الأمريكية والإسرائيلية، أجهضت كل المساعي لإنهاء حالة المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب اليمني.



ولفت البيان إلى أن النظام السعودي حرص طوال السنوات الماضية على مصادرة سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية، مبينًا أن هذا النظام المجرم لا يفهم إلا لغة واحدة، وأن الحقوق المشروعة للشعب اليمني لن تستجدي منه بل ستنتزع بإذن الله.



كما أكدت وزارة الخارجية، أن على جميع دول المنطقة أن تقرأ المشهد القادم بإنصاف وبدون تأثر بالمال السعودي أو بضغوط أسياده الصهاينة، مشيرة إلى أن من أراد أن يجعل من نفسه أداة لقوى الشر والإجرام والطغيان، سيكون مصيره الحتمي الخسران.