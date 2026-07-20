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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح تؤدي إلى اضطراب البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية

أمطار وسيول وتحذير من ارتفاع الموج

المؤتمرنت -
أمطار وسيول وتحذير من ارتفاع الموج
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح تؤدي إلى اضطراب البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد ترافقها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات المحويت، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والضالع والبيضاء وسهل تهامة.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات صعدة، وحجة، وصنعاء، ولحج وأبين وأجزاء من مرتفعات وصحارى محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة التي قد تثير العواصف الترابية خاصة في الصحارى والسهول الساحلية.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

وحذر كذلك مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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