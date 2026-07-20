الإثنين, 20-يوليو-2026 الساعة: 03:59 م - آخر تحديث: 03:16 م (16: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية في مقال بن حبتور الموصوم بمؤامرة السنتكوم
محمد الجوهري
قائد يماني حكيم، وشعب يمني عظيم
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة "الحصار بالحصار"

صنعاء تعلن حظر الملاحة على العدو السعودي

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن حظر الملاحة على العدو السعودي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة "الحصار بالحصار" وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.

وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.

وجدّدت التأكيد على جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يُقدِم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل، سيتم مواجهته بتصعيد شامل وقاس.

ودعا البيان، أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين.

ووجهت القوات المسلحة التحية بإعزاز وإجلال لأبناء الشعب اليمني الذي خرج في مليونية "التحذير والنفير" بشكل لا مثيل له، مؤكدة أنها لن تألو جهدًا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: دنيا وإيمي سمير غانم تعودان للدراما
اقتصاد: أسعار النفط تتجاوز 90 دولاراً
رياضة: إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية في تاريخها
علوم وتقنية: هل يُمكن أن تموت من الفرح؟!
عربي ودولي: توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة
فنون ومنوعات: سجن وصيفة ملكة جمال لبنان؟
قضايا وآراء: قراءة متأنية في مقال بن حبتور الموصوم بمؤامرة السنتكوم
رياضة: استشهاد لاعب منتخب الناشئين الفلسطيني
أخبار: الأرصاد يحذّر: ابتعدوا عن هذه الأماكن
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: مغادرة 86 مريضاً ومرافقاً معبر رفح
عربي ودولي: 185 شهيداً وجريحاً بغزة في 24 ساعة
رياضة: إنجلترا تنتزع برونزية مونديال 2026
علوم وتقنية: الماء أثناء الطعام لا يكبح الشهية
مجتمع مدني: أضرار كتم العطس.. خطر يهدد الحياة
فنون ومنوعات: أزمة بين محمد إمام وأحمد العوضي
رياضة: نهائي الحلم.. إسبانيا والأرجنتين اليوم
عربي ودولي: الصومال: مقتل 25 عنصراً من "الشباب"
عربي ودولي: 4328 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
فنون ومنوعات: القبض على رجل أعمال شهير
قضايا وآراء: قائد يماني حكيم، وشعب يمني عظيم
رياضة: شباب مرخة يحجز مقعداً في دور الـ16
رياضة: السلبية تحسم مواجهة الوحدة والسد
عربي ودولي: مسؤول أممي: الحياة في غزة "جحيم"
أخبار: أبو راس: السعودي طرفٌ وليس وسيطاً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026