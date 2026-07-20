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المؤتمر نت - أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن استمرار العدوان والحصار على اليمن كبد القطاعين الزراعي والسمكي خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الريالات

الحصار يكبد قطاعي الزراعة والأسماك خسائر باهظة

المؤتمرنت -
الحصار يكبد قطاعي الزراعة والأسماك خسائر باهظة
أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن استمرار العدوان والحصار على اليمن كبد القطاعين الزراعي والسمكي خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الريالات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العدوان والحصار ألحقا أضرارا جسيمة بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في اليمن، وفي مقدمتها القطاعان الزراعي والسمكي، نتيجة استهداف البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية، وتعطيل حركة الإنتاج والتسويق والتصدير، وتقييد وصول المدخلات الزراعية والسمكية.

وأشارت إلى أن ممارسات العدوان وحصاره الظالم أثرت بصورة مباشرة على الأمن الغذائي وسبل عيش ملايين اليمنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين والصيادين والمنشآت الخدمية والإنتاجية في مختلف المحافظات.

وبارك البيان إعلان القوات المسلحة فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على الحصار والعدوان المستمر، وبما يعكس حق الشعب اليمني في الدفاع عن سيادته ومصالحه الوطنية.

ونوه بالمواقف الشعبية الواسعة التي عبر عنها أبناء الشعب اليمني في مختلف الفعاليات الجماهيرية.

ودعت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إنهاء الحصار ووقف الاعتداءات التي ألحقت أضراراً بالغة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.








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