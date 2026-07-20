المؤتمرنت -

15 تريليون ريال خسائر الكهرباء والمياه

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، أن استمرار العدوان والحصار على اليمن منذ ما يقارب 12 عامًا كبّد قطاعي الكهرباء والمياه خسائر فادحة وأضراراً كارثية تُقدّر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 15 تريليون ريال، ما يعادل 28 مليار دولار.



وأوضحت وزارة الكهرباء والمياه في بيان، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي ألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والخدمية في اليمن، وفي مقدمتها قطاعا الكهرباء والمياه، جراء الاستهداف المباشر لمحطات توليد الطاقة، وشبكات التحويل والتوزيع، ومحطات تحلية وضخ المياه، إلى جانب تعطيل خطوط الإمداد وتقييد دخول قطع الغيار والوقود والمعدات اللازمة للتجميع والصيانة.



وأشارت إلى أن الممارسات الإجرامية لتحالف العدوان السعودي، الأمريكي، وما فرضه من حصار سافر وحظر على المطارات والموانئ، أثرت بصورة مباشرة على الحياة اليومية ومستوى الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اليمنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمشتركين والمؤسسات الخدمية والمنشآت المائية والكهربائية في مختلف المحافظات.



وبارك البيان، إعلان القوات المسلحة فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، معتبرًا هذه الخطوة حقًا مشروعًا وردًا على الحصار السعودي والعدوان المستمر وتداعياتهما على الشعب اليمني، ودفاعا عن السيادة والمصالح الوطنية وحماية المقدرات والمكتسبات الحيوية.



وأثنى على موقف أبناء الشعب اليمني في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات من خلال الفعاليات والوقفات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة المساندة للقيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة في مواجهة العدو السعودي المجرم.



ودعت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، الجميع إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة لانتزاع الحقوق ورفع الحصار وإنهاء العدوان واستعادة الثروات السيادية، حتى ينعم الشعب اليمني بكامل حقوقه المشروعة.