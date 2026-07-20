الإثنين, 20-يوليو-2026 الساعة: 10:07 م - آخر تحديث: 09:57 م (57: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية في مقال بن حبتور الموصوم بمؤامرة السنتكوم
محمد الجوهري
قائد يماني حكيم، وشعب يمني عظيم
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، أن استمرار العدوان والحصار على اليمن منذ ما يقارب 12 عامًا كبّد قطاعي الكهرباء والمياه خسائر فادحة

15 تريليون ريال خسائر الكهرباء والمياه

المؤتمرنت -
15 تريليون ريال خسائر الكهرباء والمياه
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، أن استمرار العدوان والحصار على اليمن منذ ما يقارب 12 عامًا كبّد قطاعي الكهرباء والمياه خسائر فادحة وأضراراً كارثية تُقدّر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 15 تريليون ريال، ما يعادل 28 مليار دولار.

وأوضحت وزارة الكهرباء والمياه في بيان، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي ألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والخدمية في اليمن، وفي مقدمتها قطاعا الكهرباء والمياه، جراء الاستهداف المباشر لمحطات توليد الطاقة، وشبكات التحويل والتوزيع، ومحطات تحلية وضخ المياه، إلى جانب تعطيل خطوط الإمداد وتقييد دخول قطع الغيار والوقود والمعدات اللازمة للتجميع والصيانة.

وأشارت إلى أن الممارسات الإجرامية لتحالف العدوان السعودي، الأمريكي، وما فرضه من حصار سافر وحظر على المطارات والموانئ، أثرت بصورة مباشرة على الحياة اليومية ومستوى الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اليمنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمشتركين والمؤسسات الخدمية والمنشآت المائية والكهربائية في مختلف المحافظات.

وبارك البيان، إعلان القوات المسلحة فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، معتبرًا هذه الخطوة حقًا مشروعًا وردًا على الحصار السعودي والعدوان المستمر وتداعياتهما على الشعب اليمني، ودفاعا عن السيادة والمصالح الوطنية وحماية المقدرات والمكتسبات الحيوية.

وأثنى على موقف أبناء الشعب اليمني في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات من خلال الفعاليات والوقفات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة المساندة للقيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة في مواجهة العدو السعودي المجرم.

ودعت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، الجميع إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة لانتزاع الحقوق ورفع الحصار وإنهاء العدوان واستعادة الثروات السيادية، حتى ينعم الشعب اليمني بكامل حقوقه المشروعة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يتراجع إلى 4000 دولار
عربي ودولي: 73283 شهيداً حصيلة العدوان على غزة
أخبار: فتح باب التظلمات لطلبة الشهادة الثانوية
أخبار: العميد سريع يحدد موعد البيان المرتقب
فنون ومنوعات: دنيا وإيمي سمير غانم تعودان للدراما
اقتصاد: أسعار النفط تتجاوز 90 دولاراً
رياضة: إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية في تاريخها
أخبار: صنعاء: سننتزع حقوقنا من العدو بالقوة
علوم وتقنية: هل يُمكن أن تموت من الفرح؟!
عربي ودولي: توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة
فنون ومنوعات: سجن وصيفة ملكة جمال لبنان؟
عربي ودولي: 16557 شهيداً وجريحاً بلبنان منذ مارس
قضايا وآراء: قراءة متأنية في مقال بن حبتور الموصوم بمؤامرة السنتكوم
رياضة: استشهاد لاعب منتخب الناشئين الفلسطيني
أخبار: الأرصاد يحذّر: ابتعدوا عن هذه الأماكن
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: مغادرة 86 مريضاً ومرافقاً معبر رفح
عربي ودولي: 185 شهيداً وجريحاً بغزة في 24 ساعة
رياضة: إنجلترا تنتزع برونزية مونديال 2026
علوم وتقنية: الماء أثناء الطعام لا يكبح الشهية
مجتمع مدني: أضرار كتم العطس.. خطر يهدد الحياة
فنون ومنوعات: أزمة بين محمد إمام وأحمد العوضي
رياضة: نهائي الحلم.. إسبانيا والأرجنتين اليوم
عربي ودولي: الصومال: مقتل 25 عنصراً من "الشباب"
عربي ودولي: 4328 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026