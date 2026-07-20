المؤتمرنت -

خليل الحية رئيساً جديداً لحركة حماس

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، عن انتخاب خليل الحية رئيساً جديداً للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار.



وذكرت حماس في بيان، أن اختيار الحية جاء في ختام عمليّةٍ انتخابيّةٍ داخليّةٍ شارك فيها ممثّلون عن مختلف ساحات الحركة ومناطق وجودها، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسجون الاحتلال، وخارج فلسطين، وذلك عبر مسارٍ شوريٍّ مؤسسيٍّ.



وهنأت الحركة الحية على نيله ثقة مؤسساتها وأعضائها، متمنية له التوفيق في أداء مهامه.



وأكدت أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة، واستمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف قادتها وكوادرها، يعكس تمسكها بمؤسساتها ولوائحها الداخلية، مشددة على وقوف جميع قياداتها وأطرها التنظيمية خلف القيادة المنتخبة.



وأشادت حماس بصمود الفلسطينيين في قطاع غزة، ووجهت التحية إلى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وأراضي الـ48 والشتات، كما حيّت الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن قضيتهم ستبقى في صدارة أولوياتها.



وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف الفلسطيني وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.



وشددت الحركة على أن أولويتها في المرحلة الراهنة تتمثل في وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وبدء إعادة الإعمار، ورفض مخططات التهجير، إلى جانب دعم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والشتات، والعمل من أجل الإفراج عن الأسرى.



سياق سياسي

وكانت حماس قد أعلنت منتصف ماي الماضي عن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا لـيحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر 2024.



وأكدت الحركة، في بيان، حينها أن الانتخابات لم تُحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه ستُجرى جولة ثانية في وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها.



وإثر اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية في يوليو 2024، تولى يحيى السنوار رئاسة الحركة إلى حين استشهاده في اشتباك مع قوة صهيونية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وعقب استشهاد السنوار، تكيفت الحركة من خلال تشكيل مجلس قيادة مؤقت يتألف من خمسة أعضاء لإدارة شؤون الحكم والتفاوض في زمن الحرب.



ومنذ ذلك الحين، يترأس مجلس القيادة المؤقت القيادي محمد درويش الذي تولى رئاسة مجلس شورى الحركة منذ أواخر عام 2023 خلفا لأسامة المزيني الذي استشهد يوم 16 أكتوبر من العام نفسه في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في غزة بعد أيام من عملية طوفان الأقصى.



من هو القيادي خليل الحيّة؟

وُلد خليل الحيّة في قطاع غزة عام 1960، ويُعدّ من القيادات التأسيسية البارزة في حركة"حماس" إذ انضمّ إليها منذ انطلاقتها عام 1987، وذلك بعد التحاقه بصفوف الحركة الإسلامية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.



المسيرة القيادية والسياسية

بدأ بروز اسمه بشكل لافت خلال الانتخابات التشريعية عام 2006، حيث مثّل الحركة في عدة محطات حاسمة. وتدرّج الحية في الهيكلية التنظيمية للحركة من المناصب القيادية المحلية في مدينة غزة، وصولاً إلى قيادة القطاع والتمثيل القيادي العامّ في المكتب السياسي، بدعم وثقة متواصلين من قيادة المقاومة وجناحها العسكري.



وتصدر خليل الحية المشهد القيادي برئاسته لحركة حماس، بعدما قاد على مدار عامين ونيف وفد الحركة التفاوضي في أبرز منعطفات الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.



وقدم الحية 4 من أبنائه شهداء، هم أسامة وحمزة وهمام وعزام، ولم يتبق له من أبنائه الذكور سوى عز الدين الذي أصيب في قصف إسرائيلي على حي التفاح في أبريل 2025.



واستشهد ابنه حمزة (عضو في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس) في 28 فبراير 2008 بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة غزة، ثم لحق به شقيقه الأكبر أسامة الذي قضى مع زوجته و3 من أبنائه في قصف استهدف منزله خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.



وخلال الحرب الأخيرة، استشهد نجله همام يوم 9 سبتمبر 2025، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة وفد التفاوض التابع للحركة في العاصمة القطرية الدوحة.



ونجا الحية عام 2007 من محاولة اغتيال بعد غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ديوان عائلته واستشهد فيها 7 أفراد، اثنان من إخوته و4 من أبناء إخوته وواحد من أبناء عمومته.



كما استشهد أحد أحفاده مطلع أبريل 2025 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بحي التفاح بمدينة غزة.