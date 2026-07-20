المؤتمرنت -

صنعاء تتوعّد الرياض: سنرد بالمثل

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، أن ما قام به العدو السعودي من عدوان وحصار على اليمن برًا وبحرًا وجوًا على مدى ١٢ عام تنوء بحمله الجبال الرواسي، وأثقل كاهل الشعب اليمني وأوصله إلى حالة المجاعة نتيجة إجرام وغطرسة النظام السعودي.



وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن القرار الذي أتخذ اليوم بحظر الملاحة البحرية على النظام السعودي يرسي معادلة "الحصار بالحصار"، مهما كان الثمن.



وأوضح أن قرار النظام السعودي حرمان الشعب اليمني من ثرواته من النفط والغاز سيقابل اليوم بالمثل، وعلى جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين أن يعو ذلك، وأي أصوات نشاز ستعمل على توفير الغطاء للنظام السعودي ستذهب أدراج الرياح.



وقال "من كان حريصًا على تحقيق الأمن والسلم، فعليه أن يعمل جاهدًا على تحقيقه للجميع وفي المقدمة الشعب اليمني، ومن يُريد أن يعطي لحفنة من المجرمين السعوديين حق مصادرة حقوق الشعب اليمني، فهو شريكهم في الظلم والإجرام، ومن يعطي لنفسه حق مصادرة حرية وكرامة الآخرين فسيدفع نتيجة ذلك أثماناً باهظة وقادم الأيام والأسابيع سيؤكد ذلك".



وأفاد أبو راس، بأن الجمهورية اليمنية وصلت إلى قناعة كاملة بأن كلفة التحرك أقل بكثير من كلفة الانتظار للمجهول.



وأكد أن قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، جاء استجابة لمطالب الشعب اليمني الذي قال كلمته الجمعة الماضية وأعلنها مدوية بأنه لن يسمح بعد اليوم باستمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن، معتبرًا ذلك خطوة في إطار حق اليمن المشروع للدفاع عن النفس الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.



وبينّ نائب وزير الخارجية، أن النظام السعودي أعتقد واهمًا أن استمرار حصاره على اليمن سيحقق له ما عجز عن تحقيقه بالقوة العسكرية، وبدلًا من أن يمضي في توقيع وتنفيذ خارطة الطريق عمد إلى المماطلة وتضييق الخناق على الشعب اليمني والهروب من استحقاقات السلام وأثناء معركة "طوفان الأقصى" راهن على العدوان الإسرائيلي، الأمريكي على اليمن أولاً، ثم على العدوان الأمريكي، الإسرائيلي على إيران ثانياً بيد أن رهاناته باءت بالخسران.



ودعا النظام السعودي إلى الإستفادة من دروس أكثر من عقد من الزمن من العدوان والحصار على اليمن، وأن يعي بأن الشعب اليمني عصي على الهزيمة والانكسار، محملًا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات للتصعيد.



وجدّد نائب وزير الخارجية التأكيد على أن صنعاء أثبتت دوماً حرصها على تحقيق السلام العادل والمشرف والمستدام للشعب اليمني في كل محطات التفاوض الماضية وأن من كان يعرقل ذلك هو النظام السعودي وأمريكا.



وأضاف "رسالة اليمن واضحة ومن أراد أن يقرأها فكلنا آذانا صاغية لما يقول ومن أراد غير ذلك فهذا شأنه وقد اعتدنا على ذلك لسنوات"، مؤكدًا أن مطلب الجمهورية اليمنية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار.