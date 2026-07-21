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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة وتحذير من تدني الرؤية

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة وتحذير من تدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد ترافقها الرياح الهابطة وحبات البرد على أجزاء من محافظات حجة، والمحويت، وعمران، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والضالع والبيضاء وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات صعدة، وصنعاء، ولحج وأبين وأجزاء من مرتفعات وصحارى محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها، ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأبراج والأشجار العالية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب، ومن الرياح الهابطة الشديدة التي قد تثير العواصف الترابية ونصح بتثبيت الألـواح الشمسية جيداً.








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